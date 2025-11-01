Nefesler tutuldu

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta liderlik için çekişen iki Egeli Karşıyaka ve Uşakspor, pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Grubun en az gol yiyen 2 takımının karşılaşmasında, kaleciler ve savunmalar ön plana çıkacak. Grubun kalesinde en az gol gören ekibi olan Kaf-Kaf'ın bu sezon 5 kez ağları sarsıldı. Altay derbisine kadar son 3 maçta kalesini gole kapatan İzmir temsilcisi geride kalan 8 maçın hiçbirinde 1'den fazla gol yemedi. Kaleci Tunay, defansta görev yapan Ensar, Harun, Ferdi, Erol gibi isimler performanslarıyla duvar ördü. Bu hafta zirve takipçisi Uşakspor'la 18 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek Karşıyaka, taraftarının desteğiyle rakibini yenip liderliğini sürdürmek istiyor.

ZİRVEYİ KAPTIRMIŞTI

8 maç sonunda kalesinde 6 gol gören Uşakspor ise Kütahya ile birlikte bu istatistikte Kaf-Kaf'ı takip ediyor. Ergün Penbe yönetiminde Ege ekibi, Söke karşısında aldığı 4 gollük şok yenilgi ve Eksişehir beraberliğiyle zirveyi KSK'ye kaptırmıştı. Penbe'nin takımında, 24 yaşındaki kaleci Mert Can Salık'ın performansı ile birlikte, defans hattının vazgeçilmezleri Halil Ertürk, Muhammed Fatih ve Volkan Altınsoy'un uyumu ile Uşakspor savunmasında adeta duvar örüyor. Uşakspor, zorlu Alsancak atmosferinden 3 puanla ayrılarak yeniden liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. timinde 4'te 4'lük bir sezon başlangıcı yapan