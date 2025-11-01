Otobüs şoförlüğünden teknik direktörlüğe

İSPANYA La Liga'da 10 haftada 18 puanla 5. sırada olan Espanyol, devasa bütçelere karşın mütevazı bütçesiyle sezonun sürpriz takımı oldu. Bu sihri yaratan teknik direktör Manolo Gonzalez'in hayat hikayesi ise Avrupa'da gündemde. Barselona'da otobüs şoförlüğü yaparken bir yandan da teknik direktörlük yapan Manolo, bazı şanslı tesadüfler sayesinde 2. Lig'de Espanyol'un başına geçti ve takımı mucizevi biçimde La Liga'ya yükseltti. Şimdi de Espanyol'u Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eder hale getirdi. İspanya'da bölgesel ligden Tercera'ya, amatör olan Segunda B'den Segunda'ya ve oradan da La Liga'ya kadar her seviyede teknik direktörlük yapan 46 yaşındaki Gonzalez'in sarsıcı öyküsü sempati uyandırdı.