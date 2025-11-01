Tedesco’nun planı pres

SÜPER Lig ve Avrupa Ligi'nde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacağı kritik maçta kayıp istemiyor. Sarı-lacivertliler, yabancı teknik direktörlerle çıktığı son 10 derbide galibiyet elde edemedi. Bu seriyi yarın rakibi Beşiktaş karşısında sonlandırmak isteyen teknik patron Domenico Tedesco, ekibiyle birlikte rakibini detaylı şekilde analiz etti ve maç planını oluşturdu. Alman teknik adam, oyuncularından Stuttgart ve Gaziantep maçlarında başarılı şekilde uyguladıkları önde baskıyı derbide daha uzun süre sürdürmelerini istedi.

İKİ YILDIZA ÖNLEM

BEŞİKTAŞ'IN beklerini zayıf halka olarak gören Alman teknik adam Domenico Tedesco, oyuncuları Kerem Aktürkoğlu, Nene ve Oğuz Aydın'dan rakiplerini hataya zorlamalarını talep etti.Tedesco ayrıca, Beşiktaş'ın önde baskı yapması halinde Ederson'un uzun paslarıyla hızlı çıkışlar planlanıyor. Savunma anlamında ise Cengiz ve El Bilal Toure'nin arka direğe yaptığı koşulara özel önlem alındı.