Bal-Kes üçlük attı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve sahadan 3 galibiyet, 2 de beraberlikle ayrılan Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği galibiyetsiz ateş hattındaki Nazillispor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Müsabakanın ilk yarısında her iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. İlk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0. Balıkesirspor, ikinci yarıya ise fırtına gibi başladı. Kırmızı-beyazlılar 55. dakikada Ali Sinan Gayla'nın asistinde Bora Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Balıkesir temsilcisi 64. dakika farkı ikiye çıkardı. Yine Ali Sinan Gayla'nın asistinde bu kez rakip ağları Hasan Gündoğdu havalandırdı: 2-0. Müsabakanın 88. dakikasında Nazillisporlu Emirhan Uzun ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 3-0. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, Balıkesirspor hanesine 3 puanı yazdıran ekip oldu.