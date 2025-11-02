Petkim dışarıda Kaf-Kaf içeride

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İzmir ekipleri bugün rakiplerini yenmek için önemli maçlara çıkacak. Sezonun ilk 5 maçında 2 galibiyet, 3 yenilgi elde eden Aliağa Petkimspor, bugün 5'te 0 çeken son sıradaki Büyükçekmece Basketbol deplasmanına çıkacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Petkimspor geçen hafta içinde FIBA Europe Cup C Grubu'nda evinde CSM Oradea'yı

yenerek grup liderliğine yükselmişti. Karşıyaka ise Trabzonspor'la rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Karşıyaka'nın basketbol ve futbolda 3'üncü Lig'de Uşakspor'la oynayacağı iç saha maçlarının saatleri çakışacak. Bu sezona yeni kadro ve teknik heyetle giren yeşil-kırmızılı ekip, güçlü rakipleriyle karşılaştığı ilk 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle düşme hattına kadar geriledi.