Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Orkun-Alvarez kapışması: Bunu ilk kez yapmamış!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, mutlu başladığı derbiyi mutsuz bitirdi. Siyah-beyazlılar 2-0 önde götürdüğü karşılaşmayı 3-2 kaybetti.
5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 21. dakikada Emirhan Topçu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. 26. dakikada Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle derbide üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Asensio'nun golleriyle skoru eşitledi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye çıkan John Duran galibiyeti getiren golü kaydetti.