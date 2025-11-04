  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Orkun-Alvarez kapışması: Bunu ilk kez yapmamış!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde goller ve kartlar ilk yarıya damga vurdu. Orkun Kökçü’nün, Edson Alvarez'e faulü karşılaşmanın karşılaşmanın seyrini değiştirirken sarı lacivertlililer, Kökçü’nün Feyenoord döneminde Alvarez’e yaptığı benzer bir faulü yeniden gündeme taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, mutlu başladığı derbiyi mutsuz bitirdi. Siyah-beyazlılar 2-0 önde götürdüğü karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 21. dakikada Emirhan Topçu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. 26. dakikada Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle derbide üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Asensio'nun golleriyle skoru eşitledi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye çıkan John Duran galibiyeti getiren golü kaydetti.

