Beşiktaş’ta kritik toplantı kararı! Serdal Adalı yönetimi çağırdı

2-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidişata bir türlü çare bulamayan teknik ekip ve yönetim, dikkat çeken bir karar aldı. 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, yönetim kurulunu topluyor.

KRİTİK TOPLANTI

Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi üst üste alınan kötü sonuçları değerlendirmek adına 4 Kasım (bugün) saat 18.00'da toplanacak. Toplantıdan çıkacak neticeye göre sezonun geri kalanını şekillendirecek kararın alınacağı bu toplantının çok şeye gebe olduğu belirtildi.