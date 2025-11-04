Kaf-Kaf potasında tehlike çanları

Karşıyaka'nın en başarılı şubesi basketbolda işler iyi gitmiyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde aralıksız 52'inci sezonunu geçiren, daha önce sonuncusu 2015'te iki kez şampiyon olan ligin en köklü ekiplerinden Karşıyaka bu sezon yine düşme korkusu yaşıyor. Ligde geride kalan 6 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen KSK, 5 yenilgiyle düşme hattında sondan ikinci sırada kaldı. Trabzon maçı öncesi Tarrant'la yollar ayrılırken, yeşil-kırmızılılarda bu hafta içinde radikal kararlar alınması bekleniyor. Kötü gidişin ardından yine sezon başında göreve gelen Antrenör Faruk Beşok da yolların ayrılması gündemde.