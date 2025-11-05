Bahis skandalında 2. dalga geliyor

"OPERASYON DEVAM EDİYOR"

UEFA'nın Türkiye'den rapor istediğini açıklayan Çulcu, futbolda adaleti zedeleyen bahis ve hakem operasyonunda ikinci dalganın ve belki üçüncü dalganın geleceğini ve çok daha fazla ismin ortaya çıkacağını dile getirdi. Operasyonun devam edeceğine açıklayan eski hakem Mustafa Çulcu, bahise bulaşan futbolcular olduğuna dikkat çekerek, "İkinci dalga yolda, bu iş daha bitmedi. Bazı futbolcuların da bahis sitelerinde hesaplarının bulunduğu iddia ediliyor. TFF Hukuk Kurulu, yöneticiler, menajerler ve teknik kadroda görev yapan bazı kişileri de inceliyor. Bu operasyonun ikinci dalgası önümüzdeki hafta gelecek. Benim öngörüm, çok daha fazla ismin bu listeye ekleneceği yönünde. Temizlenme süreci yeni başladı" diye konuştu.

