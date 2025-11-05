Bahis skandalında 2. dalga geliyor

Eski hakem ve spor yorumcusu Mustafa Çulcu, Türkiye'yi sarsan bahis skandalı ile ilgili Yeni Asır Gazetesi İletişim Sorumlusu Fatih Şendil'e önemli açıklamalarda bulundu.
Çulcu, bahis skandalıyla ilgili ikinci ve hatta üçüncü dalga operasyonların peş peşe geleceğini ve bu işin daha bitmediği açıkladı. Geçen hafta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından PFDK'ya sevk edilen 152 hakemin 149'u 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası almıştı.
UEFA ve İNTERPOL'un da devreye gireceğini belirten Çulcu, "Bu süreci sulandırmaya çalışanlar olabilir ama kurallar belli. Bahis oynayan hakem için geri dönüş yok. Artık hakem atamalarında yeni bir dönem başlıyor. Her hakem göreve çıkmadan önce mali denetimden geçecek" ifadelerini kullandı.
"OPERASYON DEVAM EDİYOR"
UEFA'nın Türkiye'den rapor istediğini açıklayan Çulcu, futbolda adaleti zedeleyen bahis ve hakem operasyonunda ikinci dalganın ve belki üçüncü dalganın geleceğini ve çok daha fazla ismin ortaya çıkacağını dile getirdi. Operasyonun devam edeceğine açıklayan eski hakem Mustafa Çulcu, bahise bulaşan futbolcular olduğuna dikkat çekerek, "İkinci dalga yolda, bu iş daha bitmedi. Bazı futbolcuların da bahis sitelerinde hesaplarının bulunduğu iddia ediliyor. TFF Hukuk Kurulu, yöneticiler, menajerler ve teknik kadroda görev yapan bazı kişileri de inceliyor. Bu operasyonun ikinci dalgası önümüzdeki hafta gelecek. Benim öngörüm, çok daha fazla ismin bu listeye ekleneceği yönünde. Temizlenme süreci yeni başladı" diye konuştu.