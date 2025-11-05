Manisa’da Taşkın’a güvenoyu

Trendyol 1'inci Lig'de 12 karşılaşma sonunda hanesine yazdırdığı 10 puanla düşme hattında yer alan Manisa Futbol Kulübü'nden teknik direktör Taner Taşkın'a güvenoyu çıktı. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamayla istifa sinyalleri veren deneyimli çalıştırıcı ile yola devam kararı aldıklarını belirtti. Açıklamada, "Kulübümüzü devraldığımız ilk günden bu yana, kalıcı ve sürdürülebilir bir kulüp kültürü oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yönetim anlayışımızı kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar üzerine inşa etme hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulumuz, Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam etme kararı almıştır" denildi. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmeyen siyahbeyazlılar, bu süreçte sahadan 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile ayrılarak hanesine sadece 2 puan yazdırdı. Deneyimli çalıştırıcı Taner Taşkın'la yola devam edecek olan Manisa FK, cumartesi günü gurbette Sivasspor karşısında çıkışa geçmek istiyor.