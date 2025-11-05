Milli yıldız Arda yine manşetlerde

İspanya'da Arda Güler hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon Real Madrid'de Xabi Alonso yönetiminde yükselişe geçen milli futbolcu, iddialara göre takım arkadaşlarından biriyle artık aynı anda sahada olmak istemiyor. İspanyol El Nacional gazetesinin haberine göre, Arda Güler ve genç savunmacı Dean Huijsen, takım arkadaşı Raúl Asencio ile birlikte oynamak istemediklerini teknik direktör Xabi Alonso'ya iletti. Haberde, iki futbolcunun Asencio'nun yüksek tempolu maçlarda takım seviyesinin altında kaldığına inandığı ve onu sahada görmek istemedikleri aktarıldı. Valencia maçında gösterdiği etkisiz performansın ardından Asencio'nun formu eleştiri konusu haline geldi.