Yaparsın Aslanım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya ekibi E.Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken son iki maçında ise İngiliz Premier Lig devi Liverpool'u 1-0 ve Norveç temsilcisi Bodo/ Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

İLKAY VE YUNUS AKGÜN YOK

Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı ve son sıraya demir attı. Cim-Bom kötü günler geçiren rakibini yenerek son 16 turu için avantaj yakalamak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bugün görev alamayacak. Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo ise bu maçta oynayabilecek. Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu maç günü netleşecek. Ancak Yunus'un riske edilmemek için kadroya alınması beklenmiyor. Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören oyuncu Kenneth Taylor da bugün forma giymeyecek.

SARA ON BİRE

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor karşısında sakatlanan Yunus Akgün, Ajax deplasmanında forma giyemeyecek. Genç yıldızın daha önce ameliyat olduğu sol dizinde ağrılar hissettiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Yunus'un yokluğunda kadroda mecburi değişikliğe gidecek. Buruk, Sara'yı 10 numara pozisyonuna kaydırarak yaratıcı gücü korumayı planlıyor. Orta sahada Lemina ve Torreira ikilisiyle dengeyi sağlamayı hedefleyen deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Sane, Osimhen ve Barış üçlüsünü bozmayacak. Yunus'un yanı sıra sakatlığı süren İlkay da Ajax ve Kocaelispor maçlarında forma giyemeyecek.

KOZU OSİMHEN

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor. Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı. Nijeryalı futbolcu 7 maçlık süreçte 9 gol kaydederek dikkat çekti.

13 YILLIK ZİNCİRİ KIRMAK İSTİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Cluj'u 3-1, Manchester United'ı 1-0 ve Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı. Cim-Bom, bugün de Hollanda'dan zaferle dönerse Liverpool ve Bodo/Glimt'in ardından Ajax'ı da yenerek 13 yıllık hasrete son verecek.

DEFANSA BASSEY İDDİASI

Galatasaray, ocak transfer dönemi için savunma hattını güçlendirme planlarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un çok yönlü ve atletik savunmacılara öncelik vermesi nedeniyle yönetim Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın 25 yaşındaki stoperi Calvin Bassey'i gündemine aldı. Nijerya basınından Soccernet'e göre Cim-Bom, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Bassey için ocak ayında yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Fulham'ın oyuncu için 40 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu, ancak Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bassey, geçen sezon kulübü Fulham'da gösterdiği performansla kulüp tarihinde yılın oyuncusu seçilen ilk Afrikalı olmuştu. Leicester altyapısında yetişen, Glasgow Rangers ve Ajax formaları da giyen genç savunmacının kulübüyle sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan futbolcuya Avrupa kulüplerinin de çok yoğun ilgisi var.