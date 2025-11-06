Haberler Spor Aslan’a dünya yıldızı Aslan’a dünya yıldızı Sarı-kırmızılılar, aradığı savunma oyuncusunu İtalya Serie A’da buldu.Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için Milan’ın stoperi Strahinja Pavlovic’in peşine düştü. Sırp oyuncu için bağlantı kuruldu. HABER MERKEZİ











Süper Lig devi Galatasaray, devre arası transfer dönemi için savunmaya mutlak transfer planlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu'nu öncelik hedef olarak belirleyen, Süper Lig'de de üst üste 4. şampiyonluğa gözünü diken Aslan, defans hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılı yönetim, savunmaya lider özelliklere sahip bir futbolcu arayışında. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın hedefindeki ismin Milanlı savunmacı Strahinja Pavlovic olduğunu yazdı. Haberde, sarıkırmızılıların 24 yaşındaki Sırp stoper için Milan ile temas kurduğu belirtildi. La Gazzetta'nın haberine göre Milan yönetimi, geçtiğimiz yaz Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Pavlovic'i devre arasında elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.