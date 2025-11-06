Aslan’a dünya yıldızı

Süper Lig devi Galatasaray, devre arası transfer dönemi için savunmaya mutlak transfer planlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu'nu öncelik hedef olarak belirleyen, Süper Lig'de de üst üste 4. şampiyonluğa gözünü diken Aslan, defans hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılı yönetim, savunmaya lider özelliklere sahip bir futbolcu arayışında. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın hedefindeki ismin Milanlı savunmacı Strahinja Pavlovic olduğunu yazdı. Haberde, sarıkırmızılıların 24 yaşındaki Sırp stoper için Milan ile temas kurduğu belirtildi. La Gazzetta'nın haberine göre Milan yönetimi, geçtiğimiz yaz Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Pavlovic'i devre arasında elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.
YÖNETİM OLDUKÇA ISRARCI
İtalyan ekibinin Sırp oyuncu için yalnızca 20 milyon Euro üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi. Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Pavlovic'i savunmanın kilit isimlerinden biri olarak görüyor. Milan, genç savunmacının performansından oldukça memnun. Bu nedenle transferin kısa vadede gerçekleşmesi zor görünüyor.
KARİYERİ YÜKSELİŞTE
Futbol kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan Pavlovic, daha sonra Monaco, Cercle Brugge, Basel, Salzburg ve son olarak Milan formalarını giydi. 1.94 boyundaki Sırp stoper, hava toplarındaki hakimiyeti, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor