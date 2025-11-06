Ayvalıkgücü Bld. sahasına güveniyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 3 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Tire FK deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle son bulan Ayvalıkgücü Belediyespor, bu hafta sahasında lider Karşıyaka ile oynayacağı kritik karşılaşmaya kilitlendi. Play- Off hattının 2 puan gerisinde yer alan Balıkesir temsilcisi, namağlup rakibini seyircisinin de desteğiyle mağlup etmenin planlarını yapıyor. Evinde 4 maçta 3 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, sahasında son olarak yine namağlup olan Söke 1970'i 4-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başarmıştı. Ayvalıkgücü, lider KSK'yi de devirerek zirveye yaklaşmak istiyor.