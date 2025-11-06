Eski hakem Bitnel: Küçük, aklanacak

Türkiye ve Avrupa'da bomba etkisi yaratan bahis skandalının etkileri sürüyor. 152 hakemin bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'nın sevk edilmesinin ardından 149 hakem 8 ila 12 aya kadar hak mahrumiyeti cezası almıştı. Kurul, üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay için için incelemeye devam kararı vermişti. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel de bahis skandalı ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Bitnel, "Aldığım bilgi Zorbay Küçük ve Melih Kurt aklanacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz" dedi. PFDK'ya sevkinin ardından Zorbay Küçük, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek kendisi adına açılan bahis hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.