Filenin Efeleri zaferle başladı

Voleybol Erkek Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda sahaya çıktı. Türkiye, gruptaki ilk maçında Katar ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan karşılaşmanın ilk setinde 16-15 öne geçen millilerimiz, farkı açarak setin sonuna rahat girdi ve 25-20'lik skorla maçta 1-0 öne geçti. İkinci sete hatalarla başlayan Türkiye, 5 sayı farkla geriye düştü: 5-10. Moladan sonra toparlanan Ay-yıldızlılar, sete ortak olmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Katar 25-18'lik skorla setlerde durumu 1-1 yaptı.

SON İKİ SETTE AĞIRLIĞINI KOYDU

Üçüncü setin başında Türkiye öne geçse de toparlanan Katar üst üste sayılarla farkı kapattı. Ancak Samet, Can ve Arda'nın başarılı performansıyla fark tekrar açıldı: 22-15. Son bölümde rakibine şans tanımayan Efeler, bu seti 25-16 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü set, büyük çekişmeye sahne oldu. Setin ilk bölümlerinde file önünde rakibine üstünlük kurmada zorlanan milliler, bir türlü öne geçemedi. 16-14 gerideyken Görkem ile üst üste sayılar bulan Türkiye, 18-16 öne geçmeyi başardı. 4-0'lık seriyle geriye düşen Katar mola alırken, mola dönüşünde etkili servislerle hücum etmeyi sürdüren Türkiye, farkın kapanmasına izin vermedi. Gökçen Yüksel'in üst üste sayılarıyla seti 25-20 alan Filenin Efeleri, maçı da 3-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. Türkiye, gruptaki ikinci maçında cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşı karşıya gelecek.