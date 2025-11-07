Fener Plzen’de sessiz kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. 6. dakikada Adu, ceza sahası önündeki Ladra'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda Ederson gole izin vermedi. 20. dakikada Talisca'nın pasında topla buluşan Semedo'nun ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 30. dakikada İsmail'in kaptırdığı topu alan Ladra, Adu'ya pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcu, Skriniar'dan sıyrılıp yakın mesafeden plase bir vuruş denedi, kaleci Ederson iyi yer tutarak gole engel oldu. 40. dakikada orta alanda topla buluşan Talisca'nın derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri iyi vuramadı, yüzde yüzlük golden oldu. 45. dakikada Suare'nin kullandığı kornerde ön direkte Adu kafayı vurdu, Ederson'un uzaklaştırdığı top Dweh'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ederson bir kez daha gole izin vermedi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

EDERSON GEÇİT VERMEDİ

61. dakikada Talisca'nın pasında yay üzerinde topla buluşan Duran'ın döndükten sonra şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti. 62. dakikada Szymanski'nin soldan ortasında Fred'in boş pozisyonda şutu üstten auta gitti. 75. dakikada Durosinmi'nin şutunda kaleci Ederson harika çıkardı, dönen topa Visinsky'nin şutunu ise Skriniar kornere gönderdi. Karşılaşmada kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, dep- lasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

HAKEM LİNDHOUT VERDİĞİ KARARLA ŞOK ETTİ

Karşılaşmaya Hollandalı hakem Lindhout'un 90+7. dakikasında verdiği karar damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin net penaltısı es geçildi. Duran, Dweh'in kendisini çekmesi sonrası 90+5. dakikada yerde kaldı. Maçın Lindhout, oyunu devam ettirdi. Mücadele durduktan sonra VAR, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı. Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.

TEDESCO, 1'İ ZORUNLU 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Beşiktaş maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan'ı UEFA listesinde olmaması nedeniyle kadroya yazamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi ise yedek soyundurdu. İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'yi ilk 11'de görevlendirdi.

İSMAİL VE OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-lacivertlilerde orta saha İsmail Yüksek ile stoper Oosterwolde cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki milli futbolcu, karşılaşmanın 44. dakikasında Ladra'ya yaptığı müdahale sonrası, Oosterwolde ise 48. dakikada Memic'e yaptığı hareket sonrası Avrupa Ligi'ndeki 3. sarı kartlarını gördü. Daha önce Nice ve Stuttgart maçlarında da birer sarı kart gören İsmail ve Dinamo Zagreb ile Stuttgart maçlarında sarı kart gören Hollandalı savunmacı, 27 Kasım'da İstanbul'da oynanacak Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek.