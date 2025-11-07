Fofana’ya TFF’den Fair-Play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da gerçekleştirilen kurulun ekim ayı değerlendirmesi sonunda ödüller sahiplerini buldu. Sosyal sorumluluk alanında Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile Kocaelispor taraftarı ödüle layık görüldü. Kurul, Sivasspor'a da "Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü" verilmesini kararlaştırdı. Fair Play Davranış Ödülü'nün sahibi ise Fatih Karagümrük forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu David Datro Fofana oldu. Ligin 9. haftasında oynanan Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında Datro David Fofana, hava topu mücadelesinde İsmail Yüksek'in yere sert bir şekilde düşmesini engelleyerek rakibinin olası ciddi bir sakatlık yaşamasını önlemişti.