Menemen FK lider Mardin’e bileniyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla Play-Off hattından çıkarak zirve yarışından uzaklaştıktan sonra geçtiğimiz hafta Ege derbisinde Fethiyespor'u 2-1 yenerek nefes alan Menemen FK, bu hafta lider Mardin 1969'a konuk olacak. 4 haftalık galibiyet hasretine sahasında son veren İzmir temsilcisi, deplasmandaki galibiyet özlemine de bu zorlu karşılaşmada son vermenin hesaplarını yapıyor. Güçlü rakibine bu sezon evindeki ilk yenilgiyi tattırmak isteyen Menemen, hem zirveyle farkı kapatmayı hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.