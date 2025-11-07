Muğla’da Başkan Kıyanç’tan teşekkür

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz hafta oynanan Elazığspor maçında tribünleri yıkılıp yenilenen evi Muğla Atatürk Stadı'na uzun bir aradan sonra tekrar kavuşan Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç teşekkür mesajı yayınladı.

'İNANCIMIZI GÜÇLENDİRDİ'

Bu sezon yıllar sonra evinde taraftarıyla kavuşan yeşil-beyazlılarda Kıyanç, "Yenilenen yüzüyle Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynadığımız ilk karşılaşmada bizleri yalnız bırakmayan büyük Muğlaspor taraftarına, Muğla halkına, ilimizin değerli protokol üyelerine ve basın mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra kendi evimize, Muğla'mızın simgesi olan Atatürk Stadyumu'na dönmenin mutluluğunu yaşadık. Bu özel günde tribünleri dolduran taraftarlarımızın coşkusu, kulübümüzün geleceğine olan inancımızı daha da güçlendirdi" açıklamasını yaptı.