Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye'de atv ve A Spor ekranlarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kupada 4. eleme turu müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak. Tek maç usulüne göre yapılacak maçları kazanan ekipler, grup aşamasına kalacak. Kupaya bu turdan Süper Lig'den Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Eyüpspor ve Kocaelispor, 1. Lig'den de Bandırmaspor, Boluspor, Erzurumspor ve İstanbulspor katıldı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmalar yine A Spor ve ATV ekranlarından yayınlanacak.
Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
Muğlaspor - Bodrum FK
Fethiyespor - Bandırmaspor
Sivasspor - Aliağa FK
Trabzonspor - Vanspor
Keçiörengücü - Kayserispor
Çorum FK - Alanyaspor
Eyüpspor - Çankayaspor
Silifke Belediye - Antalyaspor
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Yalova FK 77 - Gaziantep FK
Çaykur Rizespor - Pendikspor
Muşspor - Konyaspor
Boluspor - Kahta 02
İstanbulspor - Sarıyer
Kahramanmaraş - Erzurumspor
Iğdır FK - Orduspor
Karacabey Bld. - Kocaelispor
Esenler Erok - Karagümrük