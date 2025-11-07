Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye'de atv ve A Spor ekranlarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kupada 4. eleme turu müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak. Tek maç usulüne göre yapılacak maçları kazanan ekipler, grup aşamasına kalacak. Kupaya bu turdan Süper Lig'den Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Eyüpspor ve Kocaelispor, 1. Lig'den de Bandırmaspor, Boluspor, Erzurumspor ve İstanbulspor katıldı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmalar yine A Spor ve ATV ekranlarından yayınlanacak.

Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe

Muğlaspor - Bodrum FK

Fethiyespor - Bandırmaspor

Sivasspor - Aliağa FK

Trabzonspor - Vanspor

Keçiörengücü - Kayserispor

Çorum FK - Alanyaspor

Eyüpspor - Çankayaspor

Silifke Belediye - Antalyaspor

Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Yalova FK 77 - Gaziantep FK

Çaykur Rizespor - Pendikspor

Muşspor - Konyaspor

Boluspor - Kahta 02

İstanbulspor - Sarıyer

Kahramanmaraş - Erzurumspor

Iğdır FK - Orduspor

Karacabey Bld. - Kocaelispor

Esenler Erok - Karagümrük