Aslan yakın takipte

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan Galatasaray, ocak ayında kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Ademola Lookman'ı yakın takibe aldı. Atalanta forması giyen golcü oyuncu için İtalya'dan gelen haberler Aslan için oldukça umut verici oldu. Yaz transfer döneminde Inter'e transferi gündeme gelen 28 yaşındaki futbolcu, transferinin gerçekleşmemesinin ardından Atalanta'da bir süre kadro dışı kalmıştı. Daha sonra kadroya dönen Admola Lookman, Marsilya maçında oyundan çıktığı sırada Atalanta Teknik Direktörü Juric ile tartışma yaşadı. Juric'in Marsilya maçının ardından basın toplantısındaki "Lookman, değişiklikten memnun değildi ancak her şey soyunma odasında çözüldü" sözlerine karşılık, İtalyan basınına göre ikili arasında tansiyon henüz düşmedi.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEK

Victor Osimhen'in Napoli ile yaşadığı krizi fırsata çeviren ve Nijeryalı golcüyü önce kiralık ve ardından bonservisle kadrosuna katan Galatasaray, Lookman sürecini de yakından takip ediyor.