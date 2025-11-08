Filenin Efeleri İran karşısında

Erkek Voleybol Milli Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ikinci maçında bugün İran'la karşılaşacak. Organizasyondaki İlk maçında Katar'ı 25-20, 18-25, 25-16,25-20 ve setlerle 3-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Filenin Efeleri, ikinci maçında bugün saat 16.00'da İran ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar yarın ise 18.00'de Çad, pazartesi günü 13.00'te Bahreyn ve salı günü ise 19.00'da Suudi Arabistan ile oynayacak. Organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.