İzmirspor’da Güngör temkinli

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'taki hafta içi mesaisinde Kuşadasıspor'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren İzmirspor'da teknik direktör Görkem Güngör açıklamalarda bulundu. "Henüz yolun başındayız" mesajı veren Güngör, 3 maçlık zor bir periyoda girdiklerini ve ilk 2 engeli aştıklarını ifade etti. Güngör, "Her geçen gün oyun gücümüz artıyor. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliğe ek olarak yalnızca 1 gol yiyen bir takımdan söz ediyoruz. Bu istatistik oyuncularımızın İzmirspor armasına duyduğu bağlılığı da gösteriyor. Bu yürüyüşte emek veren büyük İzmirspor camiasına teşekkür ediyoruz" dedi.