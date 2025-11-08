Menemen FK hasret bitirecek

Nesine 2. Lig'de geride kalan 11 haftada sahadan 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hanesine yazdırdığı 19 puanla 7. sırada yer alan Menemen FK, gurbette yeni sayfa açmak istiyor. Deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmada Kırklarelispor'la ve Gebzespor'la berabere kalan İzmir temsilcisi, Bursaspor'a ise mağlup oldu. Dış sahada son galibiyetini 7 Eylül'de Adanaspor'a karşı alan İzmir temsilcisi, yaklaşık iki ay sonra evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Geçen hafta Fethiye'yi yenen Menemen FK, Mardin 1969 önünde hem deplasman şanssızlığını kırmak hem de ikide iki yapmak istiyor.