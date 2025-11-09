  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Aliağa 7 bitirdi

Sahasında Adanaspor’u farklı geçen sarı-siyahlılar maç fazlasıyla zirveye yaklaştı. İzmir temsilcisini galibiyete taşıyan golleri Harun (2), Muammer, Mustafa, Mertcan, Ahmet İlhan ve Mehmet kaydetti. Geçen haftaki mağlubiyeti unutturan Aliağa averajını da düzeltti.

HABER MERKEZİ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Aliağa Futbol, evinde güçsüz rakibi Adanaspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü. 4. dakikada sol kanattan ilerleyen Musa'nın kısa pasında Harun gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 15'te yine Musa'nın soldan kanattan yaptığı havadan ortada ceza sahası içinde Harun kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 23'te ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda topun başına geçen Muammer takımının 3. golünü attı: 3-0. 29'da Mustafa Saymak, sol çaprazdan sağ ayağıyla plase bir vuruşla uzak direğin dibinden topu ağlara yolladı: 4-0. 39'da Harun'un ara pasında Mertcan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü attı: 5-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARI FRENE BASTILAR

50. dakikada Harun'un asistinde Ahmet İlhan sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 6-0. Aliağa savunmasının yaptığı hatada, Topu çalan Mehmet Taşçı ceza sahası içinden yerden bir şutla misafir ekibin tek sayısını kaydetti: 6-1: 88'de Eray'ın yerden pasında Ahmet İlhan ceza sahası içinde yerden bir şutla topu ağlara yolladı: 7-1. Mücadele 7-1 ev sahibi Aliağa FK'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

BU SEZONKİ İKİNCİ FARKLI GALİBİYET

Ligin 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde 8-1 yenen Aliağa Futbol, dün de Adanaspor'u 7-1 ile devirdi. Bu sezonki gol sayısını 33'e yükselten İzmir ekibi, Kırmızı Grup'un en golcü takımı durumuna geçti. Adana ağlarını 2 kez sarsan tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan, bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti. Mertcan ve Harun 8'er golle takımın en skorer 2 ismi olarak sarı-siyahlıların gol yükünü çekti.

