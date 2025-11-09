Aliağa 7 bitirdi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Aliağa Futbol, evinde güçsüz rakibi Adanaspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü. 4. dakikada sol kanattan ilerleyen Musa'nın kısa pasında Harun gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 15'te yine Musa'nın soldan kanattan yaptığı havadan ortada ceza sahası içinde Harun kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 23'te ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda topun başına geçen Muammer takımının 3. golünü attı: 3-0. 29'da Mustafa Saymak, sol çaprazdan sağ ayağıyla plase bir vuruşla uzak direğin dibinden topu ağlara yolladı: 4-0. 39'da Harun'un ara pasında Mertcan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü attı: 5-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARI FRENE BASTILAR

50. dakikada Harun'un asistinde Ahmet İlhan sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 6-0. Aliağa savunmasının yaptığı hatada, Topu çalan Mehmet Taşçı ceza sahası içinden yerden bir şutla misafir ekibin tek sayısını kaydetti: 6-1: 88'de Eray'ın yerden pasında Ahmet İlhan ceza sahası içinde yerden bir şutla topu ağlara yolladı: 7-1. Mücadele 7-1 ev sahibi Aliağa FK'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

BU SEZONKİ İKİNCİ FARKLI GALİBİYET

Ligin 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde 8-1 yenen Aliağa Futbol, dün de Adanaspor'u 7-1 ile devirdi. Bu sezonki gol sayısını 33'e yükselten İzmir ekibi, Kırmızı Grup'un en golcü takımı durumuna geçti. Adana ağlarını 2 kez sarsan tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan, bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti. Mertcan ve Harun 8'er golle takımın en skorer 2 ismi olarak sarı-siyahlıların gol yükünü çekti.