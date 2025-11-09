Aslan’da Yunus şoku

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla hedefe yürüyen Galatasaray dün şok sakatlık haberiyle sarsıldı. Ligde oynanan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yunus Akgün'ün dün özel bir hastanede kasık ameliyatı olduğu açıklandı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

İLK İDMAN BİR AY SONRA

Hastaneden ameliyat için verilen bilgide ise, "Kasık fıtığı ameliyatı sonrası spora dönüş; ameliyat tekniğine ve iyileşme sürecine göre değişir. Genellikle 3-4 haftada bireysel idmanlara, 6-8 haftada takım çalışmalarına başlanabilir. 2-3 ay içinde sahalara dönüş mümkündür. Erken dönüş nüks riskini artırabilir" denildi. Yunus'tan gelen bu haber sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk'un keyfini kaçırdı.