Ege derbisi Tire FK’nın

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirve yarışı veren Ege ekiplerinden Denizli İdmanyurdu Güreller ile Tire 2021 FK, 10. haftada Denizli'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı konuk ekip tek golle kazanarak kritik bir galibiyet aldı. Başa baş geçen karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de gol pozisyonu bulmakta zorlandı ve soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi. İkinci yarıda 50. dakikada Tire'nin golcüsü Atakan Akbulut sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tire FK deplasmandan galibiyetle döndü. 20 puanla 3. sırada kalan Denizli İY zirveye yetişme fırsatını teperken, Tire ise 16 puanla 6. sıraya yükseldi.