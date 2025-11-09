Filenin Efeleri İran’a yenildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci maçında İran'a 3-1 yenildi. Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-21 alan milli takım, diğer setlerde ise rakibine diş geçiremedi. İran diğer setleri 25-23, 25-20 ve 25-16 kazanırken, Filenin Efeleri sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Organizasyona 3-1'lik Katar galibiyeti ile başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü maçında saat 18.00'de iki maçını da kaybeden Çad ile oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı da yine bugün saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak.