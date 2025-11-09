Merkezefendi diş geçiremedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 85-67 mağlup oldu. Bahçeşehir Koleji 7-0'la başlayınca Merkezefendi Belediyesi 71. saniyede mola aldı. 5. dakikada farkı 9 sayıya (16-7) çıkaran Bahçeşehir 9-0 hızlı hücum sayısıyla çift haneleri gördü ve periyodu 26-15 önde bitirdi. Trevion Williams ile ikinci periyodun 5. dakikasında farkı 15 sayıya (37-22) getirdi. Çembere yaklaşamayan Merkezefendi dış atışlardan da isabet bulamayınca 8. dakikada Bahçeşehir ikiye katladı: 49-24. Yüzde 62 ile üçlük atan Bahçeşehir devreyi 51-28 önde tamamladı.

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

Merkezefendi, Roko Badzim ile farkı eritmeye çalıştı, 6. dakikada skor 56-41 oldu. Bahçeşehir Koleji'nin düşük enerjiyle oynadığı periyod 65-52 sona erdi. Bahçeşehir yeniden tempolu hücum yapmaya başlayınca 7 dakika kala ara açıldı: 74-57. Son periyotta da fark kapanmadı ve Denizli ekibi mücadeleyi 85-67 kaybetti. Merkezefendi Belediyesi'nde Hans Vanwijn 11 sayı, 2 asist, Roko Badzim 11 sayı, 3 asist, Malcolm Cazalon 14 sayı, 4 ribaund, Alen Omic 11 sayı, 6 ribaund ile oynadı.