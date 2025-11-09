Muğlaspor üçlük attı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Ege ekiplerinden Muğlaspor, dün 12. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Ege ekibi 26. dakikada golü buldu. Sol kanattan Sedat'ın kullandığı kornerde Yalçın Eycan Kaya ceza sahası içinde kafayla topa vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1. Ege temsilcisinin 27 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. İlk yarı Muğla'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tehlikeler yaşasa da kalesini gole kapatmayı başaran Muğlaspor, maçı da bu skorla kazanarak çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlılar, puanını 23 yaparak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Ege ekibinin, lider Batman'ın haftayı puansız kapatmasıyla zirveyle arasındaki fark da 5'e inmiş oldu. Ankaragücü ise haftalar sonra mağlubiyet yaşayarak 15 puanda kaldı. Muğla temsilcisi, hafta içi lig mesaisinde çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u misafir edecek.