Sarı-kırmızılılar Kocaeli önünde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi. Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti. Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, bugün forma giyemeyecek. Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha, kart görmesi halinde Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.