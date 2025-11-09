Trabzonspor kaçamadı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile yenişemedi. 9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0. 22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti. 27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

HAGI SKORU EŞİTLEDİ

İkinci yarıda üst üste pozisyonlar bulan konuk ekip eşitlik sayısını buldu. 74. dakikada Ianis Hagi'nin uzak mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1. 80. dakikada sağ kanattan gönderilen ortaya arka direkte Visca dokunamadı. 90. dakikada Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.