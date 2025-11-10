  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Fenerbahçe'den Viktoria Plzen maçı hakemi için UEFA'ya başvuru

Fenerbahçe'den Viktoria Plzen maçı hakemi için UEFA'ya başvuru

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Viktoria Plzen maçı hakeminin UEFA'ya şikayet edildiğini açıkladı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’den Viktoria Plzen maçı hakemi için UEFA’ya başvuru

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvuru yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır. Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA