Manisa Basket Trabzon’a teslim

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Manisa Basket, evinde Trabzonspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 82-93. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 26-26 eşitlikle sonuçlanırken, ilk devrenin son dakikası içerisinde baskıyı arttıran konuk takım devreyi 48-56 önde tamamladı. 3'üncü periyotta da üstünlüğünü koruyup son 10 dakikaya 64-74 önde giren Trabzonspor, maçtan 82-93 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi sayıyla Manisa Basket'te 23 sayıyla Mintz oldu. Manisa Basket, ligde 7 haftada 2 galibiyette kaldı.