1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması ile ilgili 2. dalga dün yaşandı. Soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiği duyuruldu. Sevk edilen oyuncular arasında aralarında Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı, Trabzonspor'dan Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Göztepe'den İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız gibi isimlerin bulunduğu 27 futbolcu yer aldı. 1024 kişilik listede 1. Lig'den 77; 2. Lig'den 282; 3. Lig'den 629 futbolcu bulunuyor. Federasyondan yapılan açıklamada "1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır" denilirken "Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

2. LİG VE 3.LİG'E 3 HAFTA ERTELEME

TFF Yönetim Kurulu dün futbolcu sevklerinin ardından 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verdi. TFF "Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

SÜPER LİG'DEN 27 FUTBOLCU

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, ALANYASPOR: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt, ÇAYKUR RİZESPOR: Efe Doğan, Furkan Orak, GALATASARAY: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı, GAZİ- ANTEP FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare, GÖZTEPE: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız, ANTALYASPOR: Kerem Kayaarası, EYÜPSPOR: Mükremin Arda Türköz, Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar, Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci, SAMSUNSPOR: Celil Yüksel, TRABZONSPOR: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, KONYASPOR: Adil Demirbağ, Alassane Ndao, KAYSERİSPOR: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak.