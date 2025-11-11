Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusu için adliyede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen 'bahis' soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi. TFF'nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'ın da bulunduğu iddia edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00'de İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.