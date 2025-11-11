Kartal’dan Cengiz hamlesi

BEŞİKTAŞ'TA Cengiz Ünder için karar verildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın takımdaki oyuncular hakkında geniş bir rapor hazırladığı ifade edilirken, Fenerbahçe'den kiralık olarak takıma katılan Cengiz Ünder'den memnun olduğu belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, 28 yaşındaki oyuncu için olumlu görüş belirttiği ve yönetimden 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmasını istediği kaydedildi. Ocak ayı raporu doğrultusunda Sergen Yalçın'ın, David Jurasek, Jonas Svensson ve Mert Günok'u takımda düşünmediği aktarıldı. Beşiktaş'ta bu üç oyuncunun ocak ayında ayrılığı gündemde yer alıyor.