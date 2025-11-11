Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak

Sabah Gazetesi, Fotomaç Gazetesi ve A Spor güç birliğinde, Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle gerçekleştirilen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni bugün saat 10.00'da Turkuvaz Medya'da gerçekleşecek. Spor dünyasına yön veren isimlerin, devletin ilgili kurumların ve spor yatırım yapan markaların bir araya geldiği tören A Spor'dan ekranlara gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da yer alacağı zirveye Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da konuşmacı olarak katılacak. Serbest Dalışçı ve milli sporcu Şahika Encümen, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Ultra-Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, U-19 Takımı Teknik direktörü Eyüp Saka, Fenerbahçe Basketbol Takımı Antrenörü Saruna Jasikevicius ile şube sorumlusu Cem Ciritci'nin de yer alacağı zirve her zaman olduğu gibi Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile sona erecek.