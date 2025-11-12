Bahis soruşturmasında 3. dalga kapıda

TFF'NİN başlattığı bahis soruşturmasında, hakem ve futbolculardan sonra teknik direktör, kulüp başkanları ve menajerleri de kapsayan 3. dalga operasyonunun gerçekleşeceği öğrenildi. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis operasyonunda ilk olarak152 hakemin bahis oynadığının tespit edildiğini duyurulmuş, önceki gün de 1024 futbolcu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. İncelemelerin sürdüğü ve soruşturma kapsamının genişlediği ileri sürülürken sıra teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlere geldi. Bahis oynadığı tespit edilen isimlerin TFF tarafından açıklanacağı ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edilecekleri belirtildi.

Daha önce sevk edilmeyen amatör lig oyuncularının da dosyaya dahil edilmesiyle 3'üncü Lig ve amatör statüde yer alan toplam yaklaşık 900 futbolcunun da soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi. Bilindiği üzere Federasyon, bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen oyuncuların çoğu alt liglerden olduğu için 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'i 2 haftalığına durdurmuştu. Fikstür 2 hafta kayarken, futbolcular bahis oynadıkları için beklenen cezaları alırsa güçlükle ayakta duran kulüpler de yeni bir kadro kriziyle karşı karşıya kalacak. Futbol Federasyonu

kulüplerin bu nedenle sıkıntı yaşamaması için FIFA'dan ek transfer dönemi talep etti.

"BAHİSİN B'SİNİN YANINDAN GEÇMEDİM"

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklamalar yaptı. Bu olay yaşandıktan sonra FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük ile iletişime geçtiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hayatım boyunca ne bahsin B'sinin yanından geçmişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeye de üyeliğim yoktur. Zaten birkaç güne netleşecek" şeklinde konuştu.

'TFF İSMİMİZİ LEKELEME ÇABASINDA'

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, dün öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Ersin, "Federasyonumuz bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girmiş. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti" dedi.