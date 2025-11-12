Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş: ‘Ligin ismi bahis sitesi!’

EGE kulüpleri TFF'nin bahis soruşturması kapsamında dün peş peşe açıklamalarda bulundu.7 önemli futbolcusu PFDK'ya sevk edilen Karşıyaka Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, sezon başı takım kurarken futbolcuları seçerken bahis hesabı olup olmadığını kontrol edecek bir sistem olmadığını söyleyip, ayrıca ligin isim sponsorunun bir bahis şirketi olmasına tepki gösterdi. Cicibaş, teknik ekip, oyuncu ve taraftarlarına güvenlerinin tam olduğunu belirterek "İsmi bahis sitesi koy parayı al. Kulüpler sabıka kaydı gibi oynayan oynamayan kişilerin bilgi alacağı bir sistem mi var. E-Devlet'ten bilgi mi alınıyor ki bunu kulüplere ödetiyorsun" dedi. 2 futbolcusu sevk edilen Bodrum FK ise "Futbolcularımızın sevkine konu eylemlerin, geçmiş tarihlerde ve kulübümüzle sözleşmeleri bulunmadığı dönemde gerçekleşmiş olmasına rağmen, masumiyetlerine olan inancımız tamdır" derken 7 oyuncusu PFDK'ya sevk edilen Bucaspor 1928 kulübü ise "Kulübümüz tarafından yapılan iç denetimler sonucunda futbolcularımızın Bucaspor 1928 maçlarına ilişkin herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadıkları tespit edilmemiştir" ifadelerini kullandı. Altay ise siyah-beyazlı takımdan 8 futbolcunun isminin geçmesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı ve "Altay Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun itibarı ve temiz spor anlayışı doğrultusunda yürütülen her türlü çalışmaya destek vermekteyiz. Soruşturmanın, kişisel haklara zarar vermeden, objektif ve titiz bir şekilde yürütülmesi en büyük temennimizdir. Bu süreçte kulübümüz, hem ilgili futbolcularıyla hem de sürecin adil şekilde sonuçlanmasına katkı sunacak tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket edecektir" açıklamasını yaptı.