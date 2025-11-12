Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da attı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dev zirvede Türk sporunun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Hacıosmanoğlu, toplantının yalnızca bir yılın değerlendirmesi olmadığını, Türkiye'nin "yüzyılın spor vizyonunu" ortak akılla inşa etme amacı taşıdığını vurguladı. Göreve geldiklerinde "adil ve şeffaf yönetim" sözü verdiklerini hatırlatan Hacıosmanoğlu, bu taahhüdün gereğini yerine getirdiklerini belirterek, "Türk futbolunu kaos değil huzur merkezi yapmak için tarafsız, ilkeli ve adil yönetim anlayışını benimsedik. Her takıma, her camiaya eşit mesafede durduk ve durmaya devam edeceğiz. Futbolumuzu kavgadan değil, keyiften ve rekabetten beslenen bir marka haline getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"2032 İÇİN ŞİMDİDEN HAZIRIZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceklerini belirterek, "Dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'de olacak. EURO 2032 için şimdiden hazırız" ifadelerini kullandı.

ÖZBEK: SAPLA SAMANI AYIRMAK GEREKİYOR

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, sporun zirvesinde bahis soruşturması kapmasında PFDK'ya sevk edilen futbolcularla ilgili açıklama yaptı. İki oyuncusu da PFDK'lık olan başkan Özbek. "Hakemlerimizden Zorbay Küçük olayında bir şey yaşandı. Önce sayın hakem linç edildi, ondan sonra da ortaya çıktı ki lince gerek yoktu. Dikkat edilmesi gereken husus sapla samanın birbirinden ayrılması. Çok seneler evvel bu manada bahis oynamış, 4-5 sene evvel bahis oynamış bir futbolcunun, 1-2 hafta evvel oynayanla aynı teraziye konulmaması lazım. Genç arkadaşlar, o gün itibarıyla farkında olmadan, ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler. Ayrıca bahiste dikkat edilmesi gereken hususlardan biri; kendi takımına mı oynamış yoksa bambaşka liglerde bambaşka yerlere voleybola basketbola mı oynamış bunun da tefrik edilmesi lazım" diye konuştu.