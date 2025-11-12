Sultanlar ezdi geçti

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi. Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselmeyi garantilemişti. Ay-yıldızlılar, sırasıyla Afganistan, İran, Azerbaycan ve son olarak Tacikistan'ı aynı skorla 3-0 mağlup etti. Toplamda 300 sayı alan ay-yıldızlılar, rakiplerine sadece 113 sayı verdi.

RAKİBİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Müsabakaya oldukça etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk sette oyunu domine etti. Bu seti 25-3'lük skorla alan kırmızı-beyazlılar, 1-0 öne geçti. İkinci sette Tacikistan hücumda biraz daha etkili bir performans gösterdi. Ancak rakibine fırsat tanımayan milliler, bu seti de 25-11 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de oyun hakimiyeti tamamen ay-yıldızlıların elindeydi. İyi oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu seti de 25-10 maçı da 3-0 kazandı. Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, yarın final mücadelesine çıkacak. Millilerin rakibi bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.