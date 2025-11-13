2. Lig kulüpler birliği ceza indirimi istiyor

2. Lig Kulüpler Birliği, kendi takımına bahis oynamamış, oynama tutarları ve sıklığı az futbolculara, 15 günlük hak mahrumiyeti cezası vermenin yeterli olacağını belirten bir yazıyı TFF genel sekreterliğine gönderdi. 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat yaptığı açıklamada, "2-3 yıl önce genç yaşta 1-2 kez bahis oynayıp bırakan futbolculara hak mahrumiyeti cezası verilmesi için çalışıyoruz. Bin, 2 bin defa bahis oynamış futbolcuyu korumuyoruz. Bizim derdimiz az bahis oynayan futbolcuların 15 günlük hak mahrumiyetiyle süreci atlataması. Genç oyuncuların lisansı iptal edilmemeli, kısa süreli uzaklaştırma yeter" şeklinde açıklamada bulundu. 3. Lig Kulüpler Birliği ise lige verilen 15 günlük aranın 45 güne çıkarılması için TFF'ye dilekçe verdi.

FAZLA MESAİ YAPIYORLAR

TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Osman Altınkaya ve 3. Lig Kulüp Başkanlarından bazıları 4-5 gündür federasyonda mesai yapıyor. Liglerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, masum futbolcuların ceza almaması için yoğun uğraş saf edilirken Osman Altınkaya, yaşanan sürece ilişkin ayrıca "Amacımız hem masum oyuncuları hem Türk futbolunu korumak" ifadelerini kullandı.