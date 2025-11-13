Aslan zirvede Göz-Göz 4.

Trendyol Süper Lig'in iki başarılı renktaş kulübü Galatasaray ve Göztepe, fizik gücü ile Avrupa'nın önde gelen takımları arasında yer aldı. Avrupa'daki önde ligler İspanya, İtalya, Portekiz ve Süper Lig takımları incelendiğinde Aslan, maç başına atılan sprint mesafeleri kategorisinde liderliğe otururken, Göz-Göz 4. sırada kendine yer buldu. Dünyaca ünlü istatistik sitesi CİES'in verilerine göre, sarı-kırmızılı İstanbul ekibi oyuncu başına ve 90 dakika başına sprint mesafesine göre 218.6 metre koşu atarak birinci sıraya adını yazdırdı. İzmir temsilcisi Göztepe ise 204.9 metre ile Porto ve Atalanta'nın ardından 4. basamakta yer aldı. İki Türk kulübü, Real Madrid ve Valencia gibi dünya devlerini, bu sıralamada geride bırakmayı başardı. İki takım da özellikle tam saha pres ve önde baskı konusunda, Trendyol Süper Lig'deki rakiplerine zor anlar yaşattığı bilinse de bu başarının istatistiksel olarak Avrupa'ya yansıması, Türk futbolunun gelişim gösterdiğini rakamsal olarak gösterdi.

TRABZON DA LİSTEDE

Galatasaray ve Göztepe dışında ilk 10 sıradaki kulüpler ve oyuncu başına 90 dakika attıkları sprint mesafeleri şu şekilde: 2. Porto (209.3 metre), 3. Atalanta (208.3 metre), 5. Rayo Vallecano (201.1 metre), 6. Real Madrid (200.4 metre), Trabzonspor (196. 1 metre), Trabzonspor (196.1 metre), Espanyol (193.7 metre), Valencia (192.8 metre), Como (192.8 metre).

PAVLOVİC HAREKATI

ARA transfer döneminde sıkı bir çalışma içerisine giren sarı-kırmızılılar, rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda. Burada Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için baskısını sürdürecek olan yönetim, savunma adayını da burada buldu. Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic'i çok isteyen teknik direktör Okan Buruk, önceliğin bu isme verilmesini talep etti. Geçen sezon da gündeme gelen Pavlovic için Milan'ın talep ettiği 20 milyon euro nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

ANCAK bu kez Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edilmesi durumunda kulübün elde edeceği yüksek gelir nedeniyle İtalyan ekibinin öne süreceği talepleri kabul edilecek. G.Saray yönetimi, 24 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu zorunlu kiralama yoluna gitmeyi planlıyor. Eğer Allegri son maçlarda sık sık şans verdiği Strahinja Pavlovic'in ayrılığına onay gelirse, G.Saray ocak ayında vites yükseltecek ve geçen sezon kadrosuna katamadığı Pavlovic'i bu kez bitirecek.