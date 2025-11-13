Trabzonspor’da onana şoku

TRABZONSPOR'UN deneyimli kalecisi Andre Onana'dan kötü haber geldi. Tecrübeli kaleci Kamerun Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıkla bordo-mavili camiayı endişelendirdi. Kamerun basınında yer alan haberlere göre, 29 yaşındaki kaleci antrenman sırasında ayak bileğinde ağrı hissetti ve yapılan kontrollerin ardından tedavisine başlandı. Yıldız kalecinin, bugün Kongo ile oynanacak maçta forma giymesinin mümkün görünmediği aktarıldı. Ağrılarının sürmesi halinde Onana'nın Kamerun kampından ayrılarak Trabzon'a dönmesi ve tedavisini kulüp sağlık ekibiyle sürdürmesi bekleniyor. Bordo- Mavili kulüp, oyuncusunun sağlık durumunu yakından izlerken, yapılacak son kontrollerin ardından kesin karar verileceği öğrenildi. Trabzonspor cephesinde Onana'nın sakatlığının ciddiyetinin belirlenmesi için resmi rapor bekleniyor.

6 OYUNCUSU MİLLİ TAKIMDA

Trabzonspor'da 6 futbolcu, kasım ayı kapsamında ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bordo-mavili ekipte Mustafa Eskihellaç, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Andre Onana, Wagner Pina ve Mohamed Oulai, farklı kıtalarda ülkelerinin renklerini temsil edecek. Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edilirken Cihan Çanak ise Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'na davet edilerek genç millilerde forma giyme heyecanını yeniden yaşayacak. Ukrayna Milli Takımı'nda görev alacak Oleksandr Zubkov, Kamerun'un Milli Takımı'na çağrılan Andre Onana, Yeşil Burun Adaları formasıyla Wagner Pina ve Fildişi Sahili'nden ilk kez aday kadroya çağrılan Mohamed Oulai de bu heyecanı yaşayacak.