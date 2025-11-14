Ders İzmir, Konu Ekonomi: İZVAK Danışma Kurulu 2025 yılı toplantısı gerçekleştirildi

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Danışma Kurulu 2025 yılı toplantısı önemli bir gündemle gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, "İzmir kulüpleri kent ekonomisinin lokomotifi olabilir" görüşü ön plana çıktı. Toplantının başkanlığını Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar yaptı. Toplantıda, İZVAK ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilip 8 ayda tamamlanan, "İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etkisi" konulu araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Toplantıya kulüp başkanları, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri, İZVAK Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş katıldı.

"BİRÇOK KATKI VERİYOR"

İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdikleri "İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etkisi" konulu araştırma hakkında bilgi verdi. İzmir'in spor kulüplerinin kente büyük sosyal ve ekonomik katkı sağladıklarını, kent tanıtımında çok önemli roller üstlendiklerini belirten Erten, "İzmir, köklü spor kültürü ve tarihi kulüpleri ile bu mirası geleceğe taşıyacak bir vizyonu fazlası ile hak ediyor. Araştırma, kentimizdeki futbol kulüplerinin sadece sportif değil; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da ne kadar hayati bir rol üstlendiğini bilimsel verilerle ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"KENTLER SPORLA DA BÜYÜYOR VE GÜÇLENİYOR"

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Kentler yalnızca sanayi, ticaret ve turizmle değil; sporla da büyüyor ve güçleniyor. Barselona denilince FC Barcelona gelir. Liverpool'un adı kulübüyle özdeşleşmiştir. Spor kulüpleri artık birer takımın ötesinde, şehrin kimliğini, ekonomisini ve sosyal dokusunu şekillendiren önemli aktörler. Şehirlerin marka değerini yükselten en güçlü unsurlardan biri de yine spor kulüpleri. Spor kulüplerine yapılacak her yatırım, aslında kentin geleceğine, kimliğine ve ekonomisine yapılan bir yatırımdır" diye konuştu.

"İZMİR FUTBOLU SOSYAL KALKINMANIN ANAHTARI"

İZMİR Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Doğu, "İzmir kulüplerinin, Süper Lig seviyesine ulaştıklarında, şehir için yılda yaklaşık 280-300 milyon Euro boyutunda ekonomik etki yaratma potansiyeline sahip olduklarını ölçümledik. Bunun 100 milyon Euro kısmını, şehrin Süper Lig temsilcisi Göztepe sağlamaktadır. İzmir futbolu yalnızca sportif değil, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da anahtarıdır. Kulüplerin desteklenmesi, İzmir'in marka değerini, turizm gelirlerini ve sosyal bütünlüğünü güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

"KAPASİTEMİZ DAHA DA ARTACAK"

GÖZTEPE Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Statların artık şehrin en merkezi yerlerinde inşa edilmesi bütün dünyada destekleniyor. Bu çalışmanın örnek olmasını ve daha da geliştirilmesini diliyorum. Göztepe, Avrupa'ya gönderdiğimiz sporcularımızdan dolayı artık hizmet ihracatçısı kapsamında değerlendiriliyor. Planladığımız yatırımları yaptığımızda bu kapasitemiz çok daha artacak" ifadelerini kullandı.