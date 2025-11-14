G.Saray’dan çifte bomba

GALATASARAY devre arasında iki transfer bombasını birden patlatmayı hedefliyor. Atalanta forması giyen Ademola Lookman için sınırları zorlayacak olan Aslan'ın yaz transfer döneminde renklerine bağlayamadığı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de yeniden atağa kalkacağı öğrenildi. OSİMHEN

FAKTÖRÜ LOOKMAN'IN

Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı Victor Osimhen aracılığıyla hem kulüp hem de İstanbul hakkında detaylı bilgi aldığı konuşulurken 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun İstanbul ekibine çok yakın olduğu gelen haberler arasında. Hakan Çalhanoğlu transferi için ise temaslar tam gaz sürüyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu Inter'de mutlu. Cristian Chivu'nun Inter'inde tam bir oyun kurucu haline gelen Çalhanoğlu'nun şimdilik İnter'den ayrılmayı düşünmediğini aktarılsa da G.Saray yönetiminin cazip bir teklifle İtalyan kulübünün kapısını çalacağı kaydedildi. Milli takım kaptanı Hakan, Inter ile bu sezon 12 müsabakaya çıkmış

ve 6 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

"HERKES BİZE GELMEK İSTİYOR"

GALATASARAY, sarı-kırmızılı kulübün futbol A takımının forma sırt sponsorluğu için imza töreni düzenilirken Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu imza töreninde transfer açıklamasında bulundu. Kavukcu, "Biz transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde buraya Avrupa'dan kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelere transferler yaptık. Sadece trans ferlerimiz satılanlar gidenler konuşulmadı. Sözleşmeleri devam eden ve ocak ayında da belki bunların satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Hocamızın ve başkanımın liderliğinde çalışmalarımız her zaman oluyor. Şu anda transfer konuşmak yersiz. Bizim çok iyi kadromuz var, memnunuz. Hocamız ocak ayında takviye söylerse, konuşuruz ama henüz konuşmadı. Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var" dedi.