Manisa FK’da Dalcı kolları sıvadı

TRENDYOL 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın'la yolları ayıran yönetim göreve 2023-24 sezonunda da takımı çalıştıran Mustafa Dalcı'yı getirirken, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran tecrübeli teknik adam yeni takımında kolları sıvadı. Ege ekibi, Adana Demir maçı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde başladı. Dalcı, yaptığı açıklamada "Değerli Manisa FK ailesi. Daha önce de büyük bir keyifle görev yaptığım Manisa Futbol Kulübü ile yeniden çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum. Ekibim ve oyuncularımla birlikte takımımızı yukarılara taşımak için çok çalışacağız. Tüm Manisa Futbol Kulübü taraftarlarından ve Manisalılardan bizlere inanmalarını ve destek olmalarını istiyoruz. Birlikte çok güzel şeyler başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.