Sultanlar şampiyon

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Grupta Afganistan, İran, Tacikistan ve Azerbaycan'ı 3-0'lık skorlarla yenmeyi başaran Filenin Sultanları, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan kırmızı-beyazlılar ilk seti 25-14 kazanmayı bildi ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine fırsat vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-20'lik skorla farkı 2'ye yükseltti. Üçüncü sette iyi oyununu sürdüren kırmızıbeyazlılar seti 25-18, müsabakayı ise 3-0 galip tamamlayarak altın madalya kazandı.

ÜST ÜSTE 2. KEZ

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Takımımız, oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak namağlup şampiyon oldu. Filenin Sultanları üst üste 2. kez İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

EFELER'DEN GÜMÜŞ MADALYA

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımımız, finalde İran'a mağlup olarak organizasyonu 2. olarak gümüş madalya kazandı. Grup aşamasında tek mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, yine İran'a aynı skorla yenilmişti. Ardından grupta sırasıyla Çad, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ı 3-0 yenen Filenin Efeleri ikinci olarak finale çıkmıştı. İran ise namağlup şampiyonluğa ulaştı. Müsabakaya etkili başlayan İran, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren İran, aynı skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette toparlanan milliler, 25-17 ile durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette yeniden üstünlüğü eline alan İran, 25-17 ile maçı 3-1 kazandı.